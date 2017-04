Passy: Rachat de la société Benedetti-Guelpa

L’entreprise Benedetti -Guelpa est rachetée. Cette entreprise de travaux publics en montagne basée à Passy emploie quelques 250 personnes aujourd’hui. Et bien elle vient d’être rachetée par le groupe de Btp Vinci Construction. Le montant de cette acquisition n’est pas connu. Benedetti et Guelpa qui avaient fusionné on le rappelle au 1er janvier 2015.