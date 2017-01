Passy: Pas de gros calibres le dimanche au stand de tir

De nouveaux ajustements pour éviter les nuisances sonores au stand de tir de Passy. Alors que l’association pour la qualité de vie à Passy militait récemment pour l’interdiction des tirs gros calibres. Et bien la mairie suite a une étude acoustique, demande elle désormais l’interdiction des tirs les plus bruyants le dimanche mais tout au long de l’année et pas seulement sur quelques mois. Patrick Kollibay, le maire de Passy

Pas de tirs gros calibres le dimanche tout au long de l’année. Par ailleurs pour atténuer le bruit, et géner donc le moins possible les riverains, le club de tir envisage de couvrir davantage le pas de tir. Ces travaux pourraient être mis en œuvre dès ce printemps