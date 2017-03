Passy : les Etats Généraux de l’Air

Une soirée pour la qualité de l’Air : ce soir, ce sont les Etats Généraux de l’Air. Cette grande réunion a été voulue et organisée à la suite des cérémonies de vœux très agitées sur les questions de pollution de l’air. Alors ce soir, Préfet, élus, association et citoyens, 600 personnes sont attendus au Parvis des Fiz pour sortir une feuille de route commune à partir de 4 thèmes et de dizaines de propositions.



Alain Namhias, président de l’ARSMB.

Et ces Etats Généraux de l’Air, c’est à partir de 19h ce soir à la salle du Parvis des Fiz à Passy.