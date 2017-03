Passy : 600 personnes aux Etats Généraux de l’Air

Associations et citoyens de tous bords ont pu exposer aux élus et au Préfet leurs propositions pour tenter d’améliorer la qualité de l’Air en vallée de l’Arve et au Pays du Mont Blanc, en particulier sur la question du report modal.

Alain Nahmias, Président de l’Arsmb.

Et hier soir le préfet s’est dit prêt a reprendre certaines propositions de citoyens, notamment en vue de l’élaboration d’un nouveau PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) qui devrait voir le jour courant 2018.

Pierre Lambert, Préfet de la Haute-Savoie.