Morillon : 3 personnes séquestrées par 4 malfaiteurs

Quatre individus étaient cagoulés vendredi soir et se sont introduits dans une habitation de Morillon. Ils s’en sont pris à une dame de 56 ans et ses parents de plus de 80 ans. Ils ont pris les cartes bleues et leurs ont extorqué les codes.

L’un d’eux a été retrouvé sur Annecy avec de multiples infractions au code de la route. Il roulait surtout sans permis de conduire, dans une voiture volée et avec une arme à feu. Il a été incarcéré et ses associés sont recherchés.