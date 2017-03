Montagne : tempête samedi

Un vent très fort en altitude samedi matin, on parle de pointe à 200 km/h en montagne, et des rafales de foehn à plus de 100 km/h dans les hautes vallées sur Chamonix et du côté des Contamines Montjoie.

Les remontées mécaniques sont restées en très grande partie fermées. Et puis en vallée, certains arbres n’ont pas résisté. Ici et là, ils ont cassé. Et quelques fois, des arbres se sont abattus sur la route. Il a fallu dégager les voies de circulations ou encore la voie ferrée du Mont Blanc Express.