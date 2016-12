Anti-vol et outil de recherche à la fois, une application et un petit boitier permet de pister ses skis et de les localiser. La marque de ski ZAG, implantée en vallée de Chamonix, a développé pendant 18 mois ce nouveau système appelé « Ze Tracker ». Et depuis mardi, l’application est en ligne !

Franck BERNES HEUGA, directeur de chez ZAG.

Et le prix de ce système Ze Tracker de chez ZAG ski : 99 euros.