Ce pacte intergénérationnel des moniteurs de ski, pour favoriser les jeunes moniteurs de ski et arrêter ou limiter les plus anciens (61 ans et plus), est illicite au yeux de la justice. Hier, la Cour d’appel de Chambéry a dénoncé ce système au sein de l’Ecole du ski Français, donnant ainsi raison à une vingtaine de moniteurs de ski séniors.