Mont Blanc : nouvelle demande de classement UNESCO

Jeudi soir, le conseil municipal de Chamonix a relancé la procédure de demande de classement du Massif du Mont Blanc à l’UNESCO World Héritage. Le 3ème site naturel le plus visité au monde, avec quelques 6 millions de visiteurs par an, ne bénéficie d’aucune protection internationale. Selon le communiqué de presse de Chamonix : « reconnaitre le massif du Mont Blanc comme élément du patrimoine naturel et culturel de l’humanité, c’est s’obliger à des mesures de protection ambitieuses, innovantes et préventives, bien au-delà de la « bobologie palliative » mise en oeuvre jusqu’ici. Il s’agit tout à la fois de rendre cohérente l’intervention publique sur des dossiers emblématiques et structurants (transport, aménagement, qualité de l’air, biodiversité…) et de défendre le mode de vie des populations permanentes (logement, histoire, patrimoine…) ».

Chamonix en appelle maintenant au soutien de l’ensemble des collectivités territoriales concernées, des associations, de la communauté nationale et de la communauté internationale.