L’été débute à peine que les chutes de pierres sont de plus en plus conséquente dans le couloir du Goûter, qui est très sec, sur la voie normale du Mont Blanc. Alors pour l’instant pas de fermeture ou d’interdiction, mais il est vivement recommandé d’éviter les heures chaudes de la journée pour passer ce couloir du Goûter. Et certains guides n’y vont plus !