Mont Blanc : 1 an de prison avec sursis pour un encadrant CAF

Ce drame en montagne remonte à juillet 2014, quand deux cordées n’avançaient pas au même rythme. Le groupe s’est alors scindé en deux. L’encadrant du Club Alpin Français de Bourg en Bresse est resté avec le plus lent, quand l’autre cordée a pris les devant dans l’ascension des Courtes. Et on ne les a jamais revus.

Hier le tribunal de Bonneville a jugé responsable ce bénévole de 70 ans du CAF, qui est donc condamné à un de prison avec sursis et à verser 300 000 euros de dommages et intérêts aux familles des deux victimes.