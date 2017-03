Double podium aux Championnats du Monde de ski freestyle. Perrine Lafont chez les femmes et Ben Cavet chez les hommes se sont tous les deux adjugés la médaille d’argent dans l’épreuve de ski de bosses à Sierra Nevada en Espagne. Le megevan Anthony Benna et le skieur de Méribel Sacha Théocharis terminent 6ème et 8ème.