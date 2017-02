Dans un supermarché de la zone du Grand Epagny, un homme d’une trentaine d’années a abordé le chariot et surtout la fillette de 3 ans d’une mère de famille. Celle-ci a prévenu la sécurité, et l’homme a été interpellé alors qui recommençait et était cette fois plus insistant pour s’emparer de l’enfant.

Cette personne serait connu pour des troubles psychiatriques et a fait l’objet d’une hospitalisation d’office.