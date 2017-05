Megève – Combloux : la MB Race et l’Alpine Cup

L’Alpine Cup, c’est le circuit VTT qui rassemble quatre courses de coupe du Monde dont la MB Race au pays du Mont Blanc. Tout va démarrer à la mi-juin en Italie dans les Dolomites, avant la seconde étape en France avec la MB Race.

Les explications de cette Alpine Cup avec Stéphane Piccot, président de la MB Race.

J – 37 jour avant la MB Race. La course VTT du pays du Mont Blanc se prépare activement. Et la MB Race devient de plus en plus accessible, avec cette année une course de 20 km et très belle écrin pour accueillir les vététistes : le lac biotop de Combloux.

Stéphane Piccot, président de la MB Race.