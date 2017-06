Après l’incident technique du mois de septembre dernier, et 33 personnes avaient passés la nuit dans la télécabine entre l’Aiguille du Midi et la Pointe Helbronner, aujourd’hui la Compagnie du Mont Blanc a l’autorisation de redémarrer son must. La société a renforcé son installation technique pour réduire le risque de croisement des câbles de cette télécabine Panoramic Mont Blanc. Et un nouveau dispositif de secours est en place.