Marignier: Le point sur les travaux du contournement

Les travaux du contournement de Marignier/ Thyez et Vougy. Ils ont été lancés au Printemps 2015 et consistent à réaliser une nouvelle voie à double sens de plus de 5 Km divisée en 5 tronçons. Et le 1er tronçon est en chantier actuellement. Il comprend la création d’un viaduc de 300 m au dessus du Giffre. Explications techniques avec Michel Girod, Chef de projet du contournement de Marignier

Et ce 1er tronçon qui s’élève déjà à près de 30 millions d’euros sera mis en service fin 2018, mais il restera encore beaucoup à faire derrière. Christian Monteil, Président du conseil départemental de Haute Savoie

Et dans le cadre des travaux du contournement de Marignier/ Thyez et Vougy. Et bien un viaduc de 300 m est en construction au dessus du Giffre. Et hier on assistait à une opération de lançage du viaduc. Le point avec Michel Girod, chef de projet sur ce chantier

Et tout ces travaux qui doivent bien sur se réaliser en plusieurs années ont pour principal objectif de désengorger le trafic à l’horizon 2025. Christian Monteil, Président du conseil départemental de Haute-Savoie.

Et une nouvelle étape a été franchie hier dans le cadre de la construction d’un viaduc de 300 m au dessus du Giffre, avec une 2ème phase du lançage du viaduc qui lui permet de franchir le lit du Giffre. Mais il reste encore beaucoup à faire d’ici à sa mise en service, fin 2018. Michel Girod, Chef de projet du contournement de Marignier