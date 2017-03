Marignier : le numérique arrive à la bibliothèque

Le numérique arrive dans les bibliothèques de la communauté de communes Faucigny Glières.

Il est déjà bien présent à la médiathèque intercommunale, et maintenant, le déploiement se fait dans les bibliothèques municipales de la CCFG.

Cécile Collet, responsable de la bibliothèque de Marignier.



Serge Savoini, Vice président à la com com en charge du numérique.

Et en plus de la presse en ligne, du service d’autoformation et de vidéo à la demande…La médiathèque intercommunale propose depuis peu une toute nouvelle table numérique spécialement dédiée aux enfants.

Adeline Nandujard, directrice de la médiathèque intercommunale.

Et puis bientôt, probablement pour le mois de septembre, le livre numérique va arriver dans les bibliothèques de la communauté de communes Faucigny Glières. Il se voudra complémentaire du livre papier.

Adeline Nandujard, directrice de la médiathèque Intercommunale à la Communauté de communes Faucigny Glières.