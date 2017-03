Magland/Flaine: Les avancées du Funiflaine

Le Funiflaine et les acteurs économiques sont sans doute sur le point de trouver un accord sur ce projet de téléporté qui doit relier Magland à Flaine. Même si un certain nombre de problèmes restaient encore a régler, ce projet se fera bien d’ici quelques années. Et il doit concerner tout le monde. Jean Louis Mivel, Président du Syndicat mixte Funiflaine

Et tous les partenaires financiers sont donc mobilisés, y compris la région Auvergne Rhône Alpes sur ce projet d’envergure qui coutera 84 millions d’euros en tout