François Berléand et Julie Depardieu sont en Haute Savoie. Ils sont aux Gets durant tout le mois d’avril pour le tournage d’une nouvelle série qui sera diffusée sur TF1 prochainement.

Et puis dès demain samedi, des scènes seront tournées toute la journée en gare de Cluses, en présence notamment de François Berléand. Une quarantaine de figurants et une quarantaine de techniciens sont attendus.