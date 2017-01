Les Contamines Montjoie : prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse

L’histoire ce déroule en avril 2014 aux Contamines Montjoie, lors d’une perquisition pour un trafic de drogue. Sur les conditions de sa garde à vue et des photos, une jeune femme a déposé plainte. Et bien après l’enquête des services et surtout le jugement du tribunal, l’affaire se retourne contre elle. Le tribunal l’a condamné à 6 mois de prison avec sursis, et elle doit payer 2 600 euros de dommages et intérêt aux deux gendarmes qui ont été accusés à tord.