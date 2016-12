Un partenariat entre la station des Carroz et le MHB l’équipe de handball montpellièraine : C’est ce que Les Carroz et le club languedocien ont annoncés aujourd’hui. Les montpellièrains devraient ainsi venir en stage dans la station, et il est probable que le nom des Carroz apparaisse prochainement sur les short des joueurs héraultais. On rappel que Montpellier reçoit ce soir Chambéry dans le cadre de la 13e journée de championnat.