Législatives: Amélie Sarlin candidate Debout la France

Les Elections législatives. Et il y aura une candidate Debout la France dans la 6ème circonscription de Haute-Savoie. Et cette candidate s’appelle Amélie Sarlin. Elle a 33 ans, nous vient des Hautes-Alpes et se présente pour la toute 1ère fois à des élections. Engagée avant tout dans la cause animale, elle n’en oublie pas moins le problème de la qualité de l’Air. Amélie Sarlin, candidate Debout la France dans la 6ème circonscription de Haute-Savoie

Et elle compte bien, si elle était élue s’intéresser au problème de l’accession à la propriété. Amélie Sarlin