Le Fonds Air bois double son aide: Avant l’aide était de 1000 euros pour changer son appareil de chauffage au bois, désormais elle est de 2000 euros. Tous les particuliers qui en ont fait la demande depuis le 1er janvier peuvent en bénéficier. Il faut simplement répondre à deux nouveaux critères. Bruno Forel, Président du SM3A:

Environ 1000 foyers aujourd’hui peuvent encore bénéficier de cette aide de 2000 euros donc pour avoir un appareil de chauffage au bois plus performant et plus respectueux de l’environnement. Plus d’infos directement sur le http://www.riviere-arve.org