Plus d’internet, plus de lumière et plus de chauffage : le bureau de vente de billets pour les bus privé d’électricité au Fayet. Ce guichet dans lequel on peut acheter des billets pour les lignes départementales est privé d’électricité depuis hier matin. En cause : un problème administratif. Le retour à la normale n’est pas prévu avant une bonne semaine.