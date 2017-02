Lathi : mondiaux de ski nordique et le Combiné

Hier on parlait du ski de fond, et pas de médaille pour les bleus qui calent en quart de finale du sprint skating.

Aujourd’hui, coup de projecteur sur le Combiné Nordique, avec une équipe en manque de performance avec François Fraud, Maxime Laheurte, mais les jeunes font partis de la sélection et pourraient redonner un nouvel élan avec Hugo Buffard, Antoine Gerard et Laurent Muhlethaler.

On écoute Fabien Saguez, le directeur national du ski.

Et ouverture de la compétition ce matin : le saut sur petit tremplin à 9h30, et 10 km de ski de fond à 12h30.