Montagne: la situation dramatique des glaciers alpins

La situation dramatique des glaciers alpins: selon une étude de chercheurs Français, Allemands, Autrichiens et Suisse, publiée en fin de semaine dernière, la fonte des glaciers alpins est bien plus rapide que prévue. Entre 2003 et 2012, la fonte est supérieur de 65% aux estimations scientifique. On écoute Christian Vincent, glaciologue à l’université de Grenoble et co-signataire de l’étude :

Voilà et les nouvelles prévisions sont terribles, d’ici à l’horizon 2100 la plupart des glaciers qui puisent leurs sources en dessous de 3500m devraient disparaître.

L’étude: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL072094/full