Hockey sur glace : victoire en prolongation contre la Suisse

Hier soir contre la Suisse, l’équipe de France de hockey s’est imposé au tir au but : 3 – 3 à l’issue de la prolongation, la France s’impose finalement 4 – 3. Après la victoire dimanche 5-1 contre la Finlande, et la défaite 3 – 2 contre la Norvège, les bleus comptent deux victoires et une défaite. Ils sont 4ème de la poule B.

Prochain match des bleus, demain jeudi contre le Canada, la toute première nation mondiale du Hockey.

(crédit photo : Xavier Lainé / FFHG)