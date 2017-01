Contre Amiens hier à Chamonix, les hockeyeurs hauts-savoyards se sont imposés 5 à 3. Et au classement, ça fait du bien, vraiment du bien ! Les Pionniers ne sont plus dernier, ni avant dernier de la Ligue Magnus. Non, ils devancent Strasbourg et Dijon, ainsi Chamonix-Morzine est 10ème du classement.