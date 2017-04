Depuis le 4 avril dernier, les bleus sont réunis pour préparer le mondial 2017 co-organisé par l’Allemagne et la France. Après une défaite et une victoire en prolongation contre la Suisse, ils restent fort à faire pour l’équipe de France de hockey sur glace qui rencontre ce soir et samedi la Russie à Tcheliabinsk.

Le point sur le programme avec Elias Halile-Agresti: