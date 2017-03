Hockey : le maintien ou la D1

ça s’annonce compliqué pour les Pionniers. Chamonix-Morzine joue la poule de maintien : les playdowns. Et comme on garde les résultats et les points acquis en saison régulière contre les adversaires directs, Chamonix-Morzine part avec un déficit de 6 à 8 points sur ses concurrents directs : Strasbourg, Nice et Dijon. Le retard sera difficile à combler en 6 matchs.

Dijon : 21 points

Nice : 19 points

Strasbourg : 19 points

Chamonix-Morzine : 13 points

Christophe Ville, le nouvel entraineur des Pionniers.

Première confrontation ce soir. Chamonix-Morzine reçoit Nice à 20h30 à la Skoda Arena de Morzine.