Vendredi soir, victoire à Morzine. Les Pionniers recevaient les Ducs de Dijon, et s’imposent sur le score de 6 à 4.



Et hier soir à Strasbourg, 2ème victoire des Pionniers. Chamonix-Morzine s’impose 3-2. Et ça change tout au classement. Pour la première fois depuis le début de la saison, les Pionniers ne sont plus dernier du championnat de la Ligue Magnus.