Haute-Savoie: Vigilance sécheresse, des économies d’eau à faire

La Haute Savoie entre en vigilance sécheresse. Le préfet de Haute Savoie recommande donc des économies d’eau en cette période hivernale. Les débits des cours d’eau sont faible actuellement. Et les grands froids actuels ne permettent pas la fonte des neiges pour alimenter les cours d’eau. Le préfet demande donc à la population de privilégier le lavage des voitures par exemple dans les stations de lavage et d’éviter le lavage haute pression sur les terrasses et façades.