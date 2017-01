Après Allinges et Sallanches, SNCF Réseau envisage la suppression des deux passages à niveau à Reignier Esery, et un à Etrembières. Alors il s’agit évidemment de limiter les risques de collision entre les automobilistes et les trains, avec des ponts pour les rails ou la route. Mais avant de lancer ces travaux de suppression des passages à niveau, lancement des enquêtes publiques entre le 27 janvier et le 28 février.