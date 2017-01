On connait enfin les résultats définitifs du 1er tour de la primaire de la gauche en Haute-Savoie. Et comme au niveau national c’est Benoit Hamon qui arrive en tête avec 37,8 % des suffrages. L’ancien premier ministre Manuel Valls est 2ème avec 29,9% des voix. Et Manuel Valls qui arrive en tête dans seulement 4 bureaux de vote dans le département : Groisy, Seynod, Annecy le vieux 2 et St Gingolph.