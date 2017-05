Haute Savoie : les législatives et la droite

Tout semblait rouler à droite pour les investitures Les Républicains / UDI pour les élections législatives en Haute Savoie. Les Républicains ont confirmé les investitures de Martial Saddier et Sophie Dion, dans la 3ème et 6ème circonscription, tout comme celle de Lionel Tardy dans la 2ème, et de Virginie Duby-Miller dans la 4ème. Enfin dans la 1ère circonscription, là Bernard Accoyer a officiellement laisse le champ libre à Annabel André Laurent.

Mais dans la 5ème circonscription, celle du Chablais, la succession de Marc Francina n’est pas si simple. S’il a désigné et choisi Patricia Mahut, en lui donnant l’investiture Les Républicains / UDI, Astrid Baud Roche ne compte pas se laisser faire. Elle est, elle aussi, candidate. Elle entre ainsi en dissidence de son parti. Et son suppléant est le maire de Chatel Nicolas Rubin.