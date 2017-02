Haute Savoie : les agriculteurs valident les mesures contre la brucellose

Sur la question des bouquetins du Bargy, on rappelle que l’Etat propose une double solution : entre abattage total des animaux sur la zone la plus contaminée, et capture et vaccination des bouquetins sur la zone la moins contaminée.

Et bien par la voie de la FDSEA, les agriculteurs acceptent ce plan du Préfet, même s’il le qualifie « d’imparfait ». Ils espèrent surtout qu’il sera mis en place dès cet été, et dénoncent des ingérences de personnalités nationales du monde de l’environnement.