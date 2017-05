Haute Savoie : La France Insoumise en challenger !

Hier la France Insoumise présentait sa candidature et son programme dans la 6ème circonscription de Haute Savoie. Et ce lancement de campagne se faisait dans un lieu plutôt insolite : sur le quai de la gare du Fayet et dans le train TER qui va à Cluses.

Sylvie Brianceau, candidate la France Insoumise.

Le suppléant de Sylvie Brianceau est Thierry Béné. Et durant cette campagne, la France Insoumise entend sillonner les marchés. Et par exemple, l’équipe de Sylvie Brianceau sera avec son camping car sur le marché de la Sardagne à Cluses le 1er juin prochain.

Et la France Insoumise se place en challenger sur la 6ème circonscription de Haute Savoie. Alors que l’on compte au moins 11 candidats déjà déclarés, la gauche n’a pas trouvé de terrain d’accord pour proposer une candidature unifiée, face à une droite toujours très forte au Pays du Mont Blanc et en vallée de l’Arve. Pour autant, du côté de la France Insoumise de Jean Luc Mélanchon, sa candidate Sylvie Brianceau a de grands espoirs et ambitionne le deuxième tour.

Sylvie Brianceau.