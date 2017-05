30 ans d’existence pour l’association Prioriterre. Elle organisait par exemple le défi « Famille à Energie Positive », et employait pas moins de 20 personnes dans son siège à Meythet. Et bien l’association n’a plus de budget et c’est le dépôt de bilan : problème de gestion et subventions des collectivités en baisse, notamment celle de la Région.