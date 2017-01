Nous sommes près de 67 millions de français, précisément selon l’INSEE, nous sommes 66,9 millions d’habitants en France. Et bien la Haute Savoie est l’un des 3 départements les plus attractifs de France avec l’Hérault et la Corse du Sud. En 5 ans la population du département a augmenté de 7,25%, avec 58 482 nouveaux hauts savoyards.