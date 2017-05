Haute Savoie : Hedrich et Desprez demandent le soutien des Républicains

Les deux candidats de la 6ème et 3ème circonscription de Haute Savoie, Charles Hedrich et Jean Philippe Desprez, qui ont tous deux quitté le parti « Debout la France » après le ralliement de leur leader au Front National, maintiennent leur candidature et surtout lancent un appel solennel aux électeurs de la droite dite raisonnable.

Charles Hedrich, candidat Divers droite dans la 6ème circonscription de Haute Savoie.

Et même son de cloche ou presque pour Jean Philippe Desprez qui est lui candidat dans la 3ème circonscription de Haute-Savoie.