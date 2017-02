Haute-Savoie: grande messe sur la qualité de l’air

Une grande messe autour de la qualité de l’Air: Hier après-midi, le Conseil Départemental réunissait l’ensemble des élus avec les parlementaires, des élus régionaux, les services de l’Etat et les techniciens de Air Rhône Alpes. Au final, c’était surtout un point de situation, plus qu’une réunion permettant d’ouvrir de nouvelles mesures. Pour autant, le conseil Départemental s’est engagé sur un certain nombre de lignes budgétaires sur des actions à moyens terme… notamment de nouvelles aides à la rénovation énergétique.

Christian Monteil, Président du Conseil Départemental.

Et lors de cette grande réunion hier après-midi, une voix discordante celle de Jean Marc Peillex, qui ne cachait pas son mécontentement, lui qui est pourtant dans l’exécutif départemental aux côtés de Christian Monteil. Est ce le début d’un clash politique ? A suivre.