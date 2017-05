Haute-Savoie: Gibouin et Roseren investis par « En Marche »

Le Mouvement « La république En marche » d’Emmanuel Macron dévoilait cet après midi la liste de ses 428 premières investitures. Comme prévu elle compte le même nombre d’hommes et de femmes, dont 52% Issus de la société civile. Et en Haute Savoie on connait les candidats investis. C’est Guillaume Gibouin, le responsable du Mouvement En Marche en Haute-Savoie dans la 3ème circonscription et Xavier Roseren, l’actuel maire des Houches dans la 6ème circonscription.