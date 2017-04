Haute Savoie : épilogue pour les gens du voyage dans le chablais

Tout à commencé dimanche à Neydens, où un groupe de 70 caravanes s’est installé, puis a été déplacé dans un champ à Viry. Ensuite lundi après-midi, ce groupe était entre Valleiry et Vulbens, et la départementale 1206 a été coupée plusieurs heures. Finalement, les Gens du Voyages ont été orientés vers Bons en Chablais, et c’est là que les élus et les agriculteurs se sont opposés à cette venue. Ainsi, une solution n’a été trouvé qu’hier matin (jeudi), où ils ont été installés dans l’aire d’accueil de Veigy-Foncenex… 4 jours pour trouver une solution !