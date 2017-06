Haute Savoie : échanges tendus entre Xavier Roseren et Sophie Dion

A J-2 avant le second tour des législatives dimanche, la dernière ligne droite de la campagne électorale est très tendue dans la 6ème circonscription de Haute Savoie. Entre proposition de débat, refus de Xavier Roseren, et attaque de Sophie Dion, qui elle-même avait refusé les débats avant le 1er tour, il n’y a aucun cadeau entre les deux adversaires qui se chamaille à coup de communiqués de presse et de tracts. Et au final, ce sont les urnes qui décideront dimanche. Dans les six circonscriptions de Haute Savoie, ce sont des duels dimanche entre un candidat de droite « Les Républicains » et un candidat de « La République en Marche ».

Focus sur la 3ème et la 6ème circonscription avec Audrey Bourdier.

Et dimanche, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

