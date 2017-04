Haute-Savoie: Bernard Acoyer ne sera pas candidat aux prochaines élections législatives

Bernard Acoyer ne sera pas candidat aux prochaines élections législatives : député depuis 1993, l’ancien président de l’assemblée nationale entend passer le relais a sa suppléante Annabel André-Laurent, maire-adjoint à la commune déléguée d’Annecy et conseillère régionale. Bernard Acoyer ne se retire pas pour autant de la vie politique et se consacrera notamment à ses fonctions de maire délégué d’Annecy-le-vieux et de maire adjoint de la nouvelle commune d’Annecy.