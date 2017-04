Haute-Savoie: Bernard Acoyer explique son retrait de la course aux législatives et soutien Baroin

Bernard Acoyer ne sera pas candidat aux prochaines élections législatives : l’ancien président de l’assemblée nationale entend passer le relais a sa suppléante Annabel André-Laurent, maire-adjoint à la commune déléguée d’Annecy et conseillère régionale. Bernard Acoyer ne se retire pas pour autant de la vie politique et se consacrera notamment à ses fonctions de maire délégué d’Annecy-le-vieux et de maire adjoint de la nouvelle commune d’Annecy:

Mais dans le même temps Bernard Acoyer, secrétaire général du parti Les républicains, va mener la prochaine campagne des législatives. Il ne cache pas sa préférence pour le nom du futur premier ministre :

Voilà et les élections législatives ce sera les 11 et 18 juin prochain.