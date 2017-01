Haute Savoie : Benoit Hamon en tête des primaires de la Gauche

Benoit Hamon recueille 36% des voix en France. Manuel Valls est deuxième avec 5 points de moins, donc à 31%. Enfin, Arnaud Montebourg est bon troisième à 17,6%. Mais ce score ne suffit pas. Ainsi il ne reste que Benoit Hamon et Manuel Valls pour le deuxième tour dimanche prochain.

Et la participation n’est encore que partielle. On comptait cette nuit 1 337 000 de votants en France.

En Haute Savoie, le résultat est sensiblement identique, même si l’on n’a pas encore de résultat définitif : Benoit Hamon est en tête à Chamonix, à Passy, à Sallanches, à la Balme de Sillingy, à St Jean d’Aulps, à Alby sur Chéran, à Thonon… ce qui lui donnerait plus de 38 % des voix, contre 30% pour Manuel Valls. On attend aujourd’hui l’intégralité des résultats.