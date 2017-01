Haute Savoie : 68 tonnes de viande vendues illégalement en Suisse

L’histoire est curieuse. Un homme a vendu pendant 15 ans de la viande de Haute Savoie à des établissements en Suisse. La raison de cette activité, la viande est trois fois moins cher en France. Mais ces importations en Suisse sont illégale. Il s’agit de contrebande. Et à raison de 100 kilos par passage sur 15 ans, cela donne un préjudice pour les autorités et les douanes Suisses d’un million de francs pour 18 tonnes de bœuf, 11 tonnes de porc, 27 tonnes d’Agneau et 12 tonnes de poulet. Des poursuites pénales devraient être engagées.