Pas moins de 26 condamnations, dont 4 pour conduite sous l’emprise de l’alcool, et cet automobiliste a récidivé ce 29 avril dernier à Groisy. Et comme cette personne n’avait en plus de permis de conduire, cette fois le tribunal n’a pas été clément et a condamné le prévenu à un an de prison, et confiscation du véhicule.