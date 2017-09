Ils étaient en alerte depuis une semaine. Les hommes du Groupement d’intervention et de secours (GIS) de Haute-Savoie ont enfin reçu le feu vert pour se rendre aux Antilles. Ce matin, trois hommes ont décollé de l’aéroport parisien d’Orly, le reste du groupe suivra. Au total, ils seront 10 bénévoles français et suisses à se rendre dans les zones sinistrées. Ils emporteront plus d’une tonne de matériel.

Le GIS 74 est déjà intervenu après le tremblement de terre au Népal et le tsunami en Asie du sud-est.